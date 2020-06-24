Пушков ответил на цинизм западных СМИ по поводу парада Победы

Попытка западных СМИ изобразить парад Победы в России как демонстрацию военной мощи является откровенным цинизмом и нежеланием понять значение этого события для Москвы, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Пушков привел заголовки западных СМИ по поводу проведения парада Победы в Москве. Так, CNBS сообщает, что «Россия собирается провести массовую демонстрацию военной мощи в Москве, и это важно для Путина». Би-Би-Си отмечает, что «Россия проводит Парад Победы в тени коронавируса», а Bloomberg пишет, что «Путин демонстрирует военную мощь накануне ключевого голосования».

«Западные СМИ, как обычно, пытаются изобразить наш Парад как демонстрацию военной мощи. Это и откровенный цинизм, и нежелание понять значение этого события для нашей страны, и отторжение нашей решающей роли в победе над нацизмом», – написал по этому поводу Пушков в Telegram.

По его словам, «демонстрации военной мощи в чистом виде – это американские армады в далеких от США морях. Это захват Ирака, бомбежки Белграда и Триполи». В то время как «наш Парад – совсем о другом, но одержимым одной идеей – идеей глобальной гегемонии – это видеть не дано», пишет сенатор.

«Главное, что раздражает в параде, это то, что Россия так и не подчинилась. И в то время, когда в США – погромы, грабежи, война с памятниками, безвластие и хаос плюс более 120 тысяч умерших от вируса, видеть такое в Москве просто невыносимо», – добавил Пушков

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ.

После парада президент совместно с главами государств, которые прибыли в Москву на праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.