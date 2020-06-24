В среду синоптики пообещали москвичам теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, в среду утром столбики термометров в Москве покажут 17 градусов выше ноля. К обеду температура воздуха в столице поднимется до плюс 25 градусов. Ветер прогнозируется северный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД