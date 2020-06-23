В «Большой перемене» захотели поучаствовать более 1 млн школьников

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Нефтяной кризис вскрыл отставание России от США и Саудовской Аравии

Нефтехранилища в этот кризис стали на вес золотаФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
На фоне небывалого переизбытка нефти в мире резко выросло значение нефтехранилищ. В выигрыше оказались те страны, у кого больше мощностей. И Россия, в отличие от США и Саудовской Аравии, не в числе этих счастливчиков. Почему у нас так и не построили нефтехранилищ? И действительно ли они нужны России?  Подробности...
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Зачем СБУ завербовала российского полицейского

39-летний подполковник Дмитрий Борзенков успел сделать в МВД хорошую карьеруФото: 46.мвд.рф
Начальник райотдела полиции Курской области, подполковник МВД Борзенков арестован по подозрению в госизмене: по данным ФСБ, он передавал СБУ содержащие гостайну сведения. Какими секретами располагал и чем мог заинтересовать Киев начальник полиции из приграничного с Украиной региона? Впрочем, есть мнение, что вербовка провинциального полицейского была вызвана непрофессионализмом сотрудников СБУ. Подробности...
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Отрыв днища. Как справиться с катастрофой в Норильске

Работы на месте разлива топлива близ ТЭЦ-3, Норильск. На фото – тот самый резервуарФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В Норильске продолжаются работы по ликвидации последствий крупнейшей экологической катастрофы – разливу резервуара с соляркой. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД на месте изучил, как теперь объясняют причины произошедшего, как люди и техника восстанавливают отравленную землю – и что нужно сделать, чтобы ничего подобного больше никогда не случилось. Подробности...
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Макрон бросил вызов Эрдогану

Президент Франции бросил вызов турецкому коллеге Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Отношения Анкары и Парижа резко обострились. Президент Франции Макрон обвинил Турцию в «опасной игре» в Ливии и заявил о морском инциденте, в ходе которого турецкий фрегат взял на прицел французский военный корабль. На этом фоне турки задержали четырех французских шпионов. К каким последствиям приведет новый скандал между союзниками по НАТО? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Русские спасают народы

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Государствообразующий народ – словосочетание, которое в последнее время мы слышим всё чаще. А собственно, что это такое? Чтобы это понять, надо разобраться в путанице терминов – «этнос», «народ», «нация». Подробности...

«Подарки» от русского народа требуют благодарности

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Настоящая буря поднялась среди политологов после слов Владимира Путина об исконно русских территориях, отошедших к другим странам после распада СССР. Многие подумали, что пришло время заявить о территориальных претензиях России к своим соседям. Подробности...
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Конституция должна быть обращена к «глубинному народу»

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Конституция в ее российском понимании – инструмент весьма условно юридический (впрочем, как и американская). Это – политически-философско-духовная декларация на тему «кто мы и куда идем». Подробности...
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              В «Большой перемене» захотели поучаствовать более 1 млн школьников

              23 июня 2020, 16:06

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              Свыше 1 млн старшеклассников подали заявки на участие в конкурсе «Большая перемена» – проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей», заявили организаторы конкурса на пресс-конференции в онлайн-режиме.

              Заявочная кампания конкурса завершится 23 июня в 23.59 мск, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              В пресс-конференции, посвященной ее итогам, приняли участие генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, заместитель директора ФГБУ «Роспатриотцентр», координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова, директор проекта «Проектория» Светлана Патрикеева и директор департамента развития персонала и сопровождения проектов госкорпорации Роскосмос Дмитрий Шишкин.

              «Сегодня в конкурсе «Большая перемена» принимают участие уже 1 млн 2 тыс. 451 старшеклассник. Конкурс стал самым массовым по числу частников проектом платформы «Россия – страна возможностей» и в целом самым масштабным школьным конкурсом нашей страны. Сегодня финальный день заявочной кампании. Еще можно успеть присоединиться к конкурсу – регистрация продлится до 23.59 по московскому времени. Остались считанные часы, поэтому всех, кто еще не стал частью этого огромного сообщества активных, целеустремленных ребят, мы приглашаем попробовать свои силы и зарегистрироваться на сайте Большаяперемена.онлайн», – подчеркнул генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

              Он также рассказал, что заявки на участие в конкурсе поступают из всех регионов страны: «Больше всего заявок на участие в конкурсе поступило из Краснодарского края, Московской и Нижегородской областей, Ростовской  области, Республики Дагестан, Москвы, Кемеровской области, Ставропольского края, Свердловской и Тюменской областей».

              Конкурс «Большая перемена» стартовал 28 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции. Он является первым масштабным проектом для школьников 8-10 классов, главная цель которого – дать возможность каждому подростку найти свои сильные стороны и проявить себя.

              «Регистрируясь на конкурс, дети имеют возможность пройти тесты профориентации, личностного роста, лучше осознать свои сильные стороны – создать индивидуальную траекторию участия, которая, с одной стороны, повышает шанс каждого на успех, с другой – позволяет получить первый опыт осознанной работы над планом собственного развития», – отметила координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова.

              Она отметила, что индивидуальная траектория участия – это образовательная новация, которая впервые была применена в школьных олимпиадах и конкурсах.

              «Осознанное развитие – ключевой навык, необходимый современному человеку, которому, возможно, предстоит несколько раз в своей жизни поменять профессии и сферу деятельности», – добавила Наталия Мандрова.

              Также координатор проекта рассказала о новом образовательном проекте конкурса «Большая перемена», который направлен на проведение обучающих занятий для участников конкурса в доступной и интересной форме. Образовательные программы помогут школьникам сформировать полезные навыки для успешной учебы и лучше подготовиться к основным этапам конкурса.

              Директор проекта «Проектория» Светлана Патрикеева рассказала о следующем этапе конкурса – решении кейсовых задач. «Командная гонка» станет решающей перед очными соревнованиями. «Следующий этап стартует уже 8 июля, у ребят есть время завершить предыдущие задания до 30 июня. В рамках «Командной гонки» мы предлагаем участникам подумать и разработать свои варианты решений самых острых и злободневных вопросов. Именно на этом этапе участники могут пригласить в конкурс свою команду, в которую также войдет их любимый педагог. К разработке кейсовых заданий были привлечены ведущие компании России, а также университеты и эксперты в сфере образования», – отметила Светлана Патрикеева.

              После этапа решения кейсов школьников ждут очные соревнования – 18 очных полуфиналов пройдут во всех федеральных округах. Финал конкурса состоится в октябре текущего года в Москве.

              Одновременно с конкурсными испытаниями стартовало сообщество «Большая перемена» в социальной сети ВКонтакте – один из самых масштабных пабликов для школьников в рунете. Каждую неделю в сообществе конкурса участники получают информацию по широкому кругу тем, онлайн-лектории для старшеклассников проводят признанные эксперты в сфере науки и технологий, искусства, журналистики и бизнеса, а сами ребята принимают участие в акциях и челленджах и получают ценные призы. Так, призом недели «Сохраняй природу», посвященной экологии, стали путевки на Камчатку и озеро Байкал. Имена победителей конкурса были названы в ходе пресс-конференции. Саида Рагимова из города Хасавюрт Республики Дагестан сможет поехать на Байкал. Кристина Балакина из города Тайшет Иркутской области посетит полуостров Камчатка.

              Апрель был посвящен теме космоса. Партнером месяца выступила госкорпорация Роскосмос. В течение всего месяца школьники встречались с космонавтами, учеными и инженерами космической отрасли.

              Директор департамента развития персонала и сопровождения проектов Роскосмоса Дмитрий Шишкин отметил, что насыщенная программа месяца позволила школьникам получить много полезной информации о космических исследования и технологиях, которые используются в космосе и на Земле.

              «Во многом от того, как реализуется работа с молодым поколением, зависит успех и будущие достижения нашей страны и ракетно-космической отрасли, в частности. Для нас очень ценно, что мероприятия по космическому направлению с участием российских космонавтов и ведущих экспертов отрасли вызвали большой интерес у ребят. Сейчас в сообществе проекта «Большая перемена» проходит конкурс рисунков, посвященный юбилею первого выхода человека в открытый космос. Главным призом конкурса станет экскурсионная поездка на космодром Байконур», – добавил Дмитрий Шишкин.

              Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «Проектория», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников.

              Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования и Федерального агентства по делам молодежи. В полуфиналы конкурса выйдут 6 тыс. школьников, финалистами станут 1,2 тыс. человек, а победителями – 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников.

              Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 млн рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

              Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

              Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек», один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 млн рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

              Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group и госкорпорация Роскосмос.

              Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент Владимир Путин.

              АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй», российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».


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