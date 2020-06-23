Россияне рассказали о планах принять участие в голосовании по Конституции

Доля планирующих принять участие в голосовании о внесении поправок в Конституцию России составила 71%, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Абсолютное большинство россиян знает о дате проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции – 84%. Из них три четверти (75%) назвали точную дату голосования – 1 июля. О возможности принять участие в голосовании заранее, с 25 июня по 1 июля, знают 73% россиян», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

При этом, согласно опросу, среди тех, кто планирует принять участие в голосовании, доля информированных еще выше – 80%. С 15 июня она увеличилась на 4 п.п.

На момент опроса доля планирующих принять участие в голосовании о внесении поправок в Основной закон страны составила 71%. При этом, половина россиян выражают твердую уверенность в том, что будут голосовать – 54%. Также, согласно опросу, 59% тем, кто собирается отдать свой голос, считают, что на общероссийское голосование придет много людей. Обратного мнения придерживается 30%.

Проголосовать заранее предпочли 24%, 60% опрошенных будут голосовать 1 июля, 16% воздержатся от участия или затруднились назвать день предпочтительного голосования.

Те, кто планирует посетить избирательные участки, считают меры санитарной безопасности скорее достаточными – 74%, еще 11% находят их даже избыточными. Об их недостаточности сообщают 7% тех, кто декларирует участие в голосовании.

«На базе серии опросов общественного мнения эксперты ВЦИОМ построили прогноз результатов голосования. Согласно ему, проголосуют за внесение поправок 67-71%, против – 28-32%. Примерно 1-2% испортят бюллетень», – сообщает ВЦИОМ.

Опрос проведен 18 июня среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет посредством телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. При этом проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом голосования уже зарегистрировались свыше 300 тысяч человек.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила прием заявлений от россиян, желающих проголосовать по закону о поправке к Конституции по месту нахождения в рамках механизма «Мобильный избиратель». Всего принято свыше 3,7 млн заявок.

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