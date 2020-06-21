Стрелявший по полицейским в Москве мужчина умер в больнице

В одной из московских больниц умер мужчина, который открыл огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, сообщила представитель столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

«Мужчина 1995 года рождения, открывший стрельбу в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте, скончался», – передает ее слова ТАСС.

В понедельник неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте, пострадали двое полицейских, один из них находился в тяжелом состоянии. Стрелявший также был ранен.

Им оказался уроженец Ингушетии, по предварительным данным, он находился в состоянии опьянения.