Руководитель московского музея АРТ4 заявил об обысках в музее

|
21 июня, воскресенье | Последнее обновление — 15:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Путин допустил выдвижение на пост президента в случае принятия поправок в Конституцию
Разделы
Азербайджан угрожает российскому газу в Европе
В чем главный смысл статьи Путина о войне
Как юный царь стал жертвой первой на Руси цветной революции
Зачем Трамп блефует с Россией в духе Хрущева
Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
Белые тоже были в рабстве у черных
Тимур Шерзад, журналист
Разъяренные толпы как будто хотят вычеркнуть американское рабство из истории. Возможно, им не мешало бы взглянуть на неприятное прошлое по-другому: ведь в истории американского рабства была не только избитая схема с плантацией и неграми. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Турция становится газовой сверхдержавой
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На усиление Турции нужно чем-то отвечать, в противном случае хрупкий баланс сил будет разрушен – а за ним наступит новая реальность, в которой России в регионе Средиземноморья будет отведена куда меньшая роль. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
Страшилки о маме-гее отстали от жизни
Сергей Худиев, публицист, богослов
Недавно по соцсетям прошумел ролик, агитирующий за поправки в Конституцию, изображающий усыновление ребенка однополой парой. Я тоже против таких роликов. Но совсем с другой стороны. Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий
Ливень затопил подземные переходы в Москве
На фото – столичные коммунальные службы откачивают воду из подземного перехода на Варшавском шоссе. Некоторые столичные улицы были затоплены в результате сильного ливня, прошедшего накануне в МосквеПодробности...
В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России
Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавирусаПодробности...
Обсуждение: 4 комментария
День России запомнится красочными видеопредставлениями
В честь прошедшего 12 июня Дня России разнообразные объекты и здания были раскрашены в цвета российского флага – как с помощью световых эффектов в темное время суток, так и другими методами. На фото – Дом Правительства России в МосквеПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook