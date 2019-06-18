ФСБ пришла с обысками в московский музей частных коллекций

Сотрудники ФСБ провели обыски в музее частных коллекций «Собрание» в центре Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники ФСБ провели обыски и иные следственные мероприятия в музее «Собрание» на улице Солянка в Москве», – сказал источник ТАСС.

Он не уточнил, с чем именно связаны оперативные мероприятия.

По данным из открытых источников, «Собрание» – частный музей, расположен на пересечении улицы Солянки с Яузским бульваром в Москве, его основал меценат Давид Якобашвили.