Бригада московских врачей завершила работу в Дагестане

Бригада врачей из Москвы под руководством главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко закончила работу в Дагестане и отправилась домой.

Проводил медиков в аэропорту председатель правительства республики Артем Здунов, передает РГВК «Дагестан».

От имени главы региона он вручил благодарности за оказанную помощь в борьбе с распространением коронавируса пяти врачам. К предстоящему Дню медицинского работника награды и премии получат и дагестанские медики.

Всего было сформировано девять таких бригад. Трудятся они по всей стране. В Дагестане эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, поэтому группа врачей возвращается к своему месту работы. Денис Проценко отметил, что Дагестан – чудесный край. Люди здесь остаются добрыми и гостеприимными, несмотря на сложившуюся ситуацию.

В субботу президент Владимир Путин заявил, что республика Дагестан в ситуации с коронавирусной инфекцией может рассчитывать на поддержку всей России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД