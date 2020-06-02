В рамках нацпроекта в Тульской области отремонтируют 143,5 километра автодорог

В Туле состоялось совещание с членами регионального правительства, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Родион Дудник доложил губернатору Алексею Дюмину, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 143,5 км автодорог.

В рамках нацпроекта в текущем году запланировано отремонтировать 48 объектов, из которых 15 региональные, а 33 местные. Их общая протяженность составляет 143,5 километра. Уже завершены работы на 6 объектах протяженностью 8 километров, продолжаются работы на 29 объектах протяженностью около 120 километров. Процент выполненных работ составляет 31%, сообщают «Тульские новости».

В рамках государственного задания будет отремонтировано 45 объектов протяженностью 282 километра. Сделано уже 3 из них протяженностью более 6 километров. Отремонтирован участок дороги «Тула – Новомосковск» в части устройства пешеходного перехода в районе тульского кладбища.

В рамках контракта «Тулаавтодора» с муниципальными администрациями будет отремонтировано 244 объекта протяженностью 542 километра. 15 из них уже сданы, на 29 работы еще идут.

Ремонт трех мостов в Плавском, Заокском и Кимовском районах будет завершен в этом году. В третьем квартале текущего года планируется начать ремонт моста через реку в Большой Туле. Он будет завершен в 2021 году. 2 моста ремонтируются в Новомосковске. В ближайшее время планируется начать ремонт еще двух в Кимовском и Заокском районах.

Продолжается строительство 2-ой очереди Восточного обхода. Работы ведутся круглосуточно. Здесь будет сделан подземный пешеходный переход, автобусная остановка возле «Парка Патриот», современное освещение.

Как сообщил глава городской администрации Дмитрий Миляев, в рамках нацпроекта БКАД в Туле отремонтируют 9 автодорог. На 5 из них на улицах М. Горького, Городской переулок, Станиславского, Демонстрации, М. Жукова работы уже ведутся. Работы по Болдина от З. Космодемьянской до Д. Ульянова завершены. Также будет заменено асфальтовое покрытие трамвайных путей на улицах М. Горького и Кауля и рельс на Ф. Энгельса.

По программе «Народный бюджет» планируется сделать 10 дорог протяженностью 35,145 километров. Также заключен контракт с подрядной организацией на работы по содержанию дорог в Туле на 3 года. Проект по строительству участков – дублеров проспекта Ленина в Туле находится на экспертизе. Работы планируется завершить до ноября текущего года.

Проводятся проектные работы по реконструкции Демидовского транспортно-пешеходного моста, Московского путепровода и Баташевского моста. Заключен контракт на проектные работы по ремонту автодороги на Ложевой, включая пересечение с Металлургов и Восточным обводом.