Женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре в Москве

Женщину задержали по подозрению в убийстве двух мужчин в ходе пьяной ссоры на юге Москве, сообщила старший помощник руководителя главка СК Юлия Иванова.

По данным следствия, в ночь на 19 июня вблизи станции метро «Царицыно» 41-летняя женщина в ходе конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков, нанесла несколько ударов ножом своему сожителю, после чего причинила множественные ножевые ранения его знакомому, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что один из них скончался на месте, другой умер в больнице.

«В настоящее время подозреваемая задержана, в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», – отметила представитель СК.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

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