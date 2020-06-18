Все выданные в этом году школьные аттестаты признали действительными

Министерство просвещения признало действительными все выданные в этом году школьные аттестаты. Большинству школьников аттестаты будут выданы 11 июня, остальные смогут забрать их 15 июня.

«Установить, что аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, заполненные в соответствии с особенностями заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году и выданные в 2020 году, являются действительными», - говорится в документе на сайте федеральных нормативных проектов.

Уточняется, что аттестат об окончании школы в этом году получили выпускники 11-х классов, имеющие итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем предметам и оценку «зачет» за итоговое сочинение. Также аттестаты об основном общем образовании получили выпускники 9-х классов, имеющие итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем предметам и оценку «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.

Ранее председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получили аттестат без сдачи экзаменов.