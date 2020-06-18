В США призвали решить с Турцией вопрос о проведении операций с С-400

США и Турция должны будут проработать какие-то особые пути проведения совместных операций, если Анкара захочет, чтобы в них участвовали приобретенные у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харриган.

При этом он подчеркнул, что военное сотрудничество Вашингтона и Анкары остается прочным.

«Однако важно также признавать, что мы [США] все еще говорим: [комплексы] С-400 несовместимы с [американскими истребителями-бомбардировщиками пятого поколения F-35]. Эта позиция не изменилась. И хотя мы продолжаем поддерживать свои отношения, на будущее также важно помнить, что нам все еще придется разбираться с тем, как все это относится к любым операциям, которые они [турки] попытаются поддерживать этими [средствами ПВО/ПРО российского производства]», – передает слова Харригана ТАСС.

Генерал добавил, что «Турция остается важнейшим союзником по НАТО».

«Мы продолжаем очень тесное сотрудничество с ними, главным образом на [военно-воздушной] базе Инджирлик. Они проделали невероятную работу по продолжению поддержки наших усилий в Сирии. Речь идет о воздушных заправщиках, которые совершают оттуда вылеты в целях поддержки подразделений ВВС Центрального командования [Вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток]», – пояснил военный.

Харриган отметил, что Анкара поддерживает операции США в Черном море, в том числе недавние учебные вылеты стратегических бомбардировщиков ВВС США B1 (Би-1) в этом регионе.

«Эти бомбардировщики, по словам генерала, поддерживала группировка американских и турецких воздушных заправщиков. «Это сотрудничество [США и Турции в военной сфере] остается важным в плане (...) сохранения оперативной совместимости, которую мы демонстрируем. (...) Важно поддерживать это», – считает Харриган.

При этом ранее спецпредставитель Белого дома по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вопрос о покупке Турцией российских ЗРК С-400 является главным раздражителем в отношениях с США.

Между тем, 7 мая стало известно, что Россия обсуждает с Турцией состав и сроки поставки дополнительной партии С-400.

США отказывались поставлять Турции ЗРК Patriot, пока страна не вернет России комплексы С-400. Также Вашингтон приостановил участие Турции в программе создания F-35.

Позднее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что США смягчили свою позицию по вопросу ЗРК Patriot.

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