Мурашко заявил о возможности возобновления диспансеризации

Рассматривается вопрос о возобновлении диспансеризации в России, в регионах со спокойной ситуацией ее уже можно возвращать, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сейчас рассматриваем этот вопрос, там, где спокойно, можно возвращать», – передает его слова РИА «Новости».

В начале апреля в России была приостановлена диспансеризация из-за коронавируса.