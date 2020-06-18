Известные бренды решили поменять логотипы с изображением негров

Крупные американские бренды Uncle Ben's и Aunt Jemima решили изменить свои логотипы, на которых изображены афроамериканцы, на фоне антирасистских протестов в США.

Корпорация Mars, который принадлежит бренд скороварящегося риса и соусов Uncle Ben's, объявила, что изменит логотип бренда, на котором изображен афроамериканец, чтобы помочь миру избавиться от расовых предрассудков, передает «Интерфакс» со ссылкой на NBC News.

«Расизму нет места в обществе. Мы поддерживаем афроамериканское сообщество, наших компаньонов и партнеров в борьбе за социальную справедливость», – подчеркнули в Mars.

Там также заявили, что настало подходящее время, чтобы изменить Uncle Ben's, в том числе и в визуальном плане, однако не сообщили, каким будет новый логотип.

Бренд Uncle Ben's был создан в 1940-х годах. Прототипом для пожилого афроамериканца, изображенного на логотипе, стал некий Фрэнк Браун – метрдотель дорогого чикагского ресторана.

Также американская компания Quaker Oats, принадлежащая производителю прохладительных напитков PepsiCo, отказалась от логотипа сиропа для блинчиков Aunt Jemima, на котором изображена чернокожая женщина. Компания признала, что оформление флаконов с сиропом «основано на расистском стереотипе», передает ТАСС.

Фирма обещала изменить упаковку и торговую марку товара до конца 2020 года.

«Годами шла работа над обновлением этого бренда с тем, чтобы его воспринимали более подходящим и уважительным. Однако мы осознали теперь, что этого будет недостаточно», – признала вице-президент и директор маркетинга Quaker Oats в Северной Америке Кристин Кропфл.

Она отметила, что компания старается «путем ряда инициатив добиться прогресса на пути к расовому равноправию, но параллельно мы должны тщательно изучить ассортимент наших брендов и убедиться в том, что они отражают наши принципы и отвечают запросам потребителей».

Логотип придумали в 1889 году, прототипом изображенной на нем темнокожей женщины стала рабыня Нэнси Грин. Название сиропа заимствовано из песни «Старая тетушка Джемима», которую, согласно преданиям, исполняли рабы.

Данный образ уже в конце XX века много раз подвергался критике за напоминание о рабовладельческом Юге времен Гражданской войны в США (1861-1865).

Оформление сиропа неоднократно менялось, в последний раз в 1989 году маркетологи украсили образ Джемимы белым кружевным воротничком и жемчужными серьгами.

Напомним, погромы и протесты, начавшись в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили другие страны.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что убийство Флойда стало символом системного расизма.

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