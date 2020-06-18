От коронавируса в Подмосковье за сутки вылечилось рекордное число пациентов

Рекордные более 1 тыс. человек вылечились от коронавируса за сутки в Московской области, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

«В Московской области еще 1036 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», – сообщает Телеграм-канал оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса почти 20,4 тыс. заболевших.

Тем временем еще 2046 пациентов вылечились от коронавируса в Москве.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2046 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 130 431 человека», – сообщила Ракова, слова которой приводятся в официальном Telegram-канале оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.