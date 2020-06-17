В Twitter появилась новая функция

Сервис микроблогов Twitter сообщил, что в соцсети появилась новая функция – возможность записи голосовых сообщений. Пользователи на платформе iOS смогут записывать и размещать аудиотвиты.

«Вы сможете разместить твиты. А теперь можете разместить ваш голос. Начиная с сегодняшнего дня на платформе iOS, вы можете записывать и размещать аудиотвиты», – говорится в сообщении на официальном аккаунте Twitter.

Уточняется, что продолжительность голосового сообщения может достигать 140 секунд. Если пользователь не уложится в этот лимит, то его запись будет разбита на несколько голосовых сообщений.

Кроме того, постепенно возможность записывать голосовые сообщения появится и на других платформах.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» внедрила новую функцию по преобразованию голосовых сообщений в текст для удобства пользователей.