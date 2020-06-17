ФК «Ростов» отправился на карантин по коронавирусу

Футбольный клуб «Ростов» отправился на двухнедельный карантин из-за коронавируса, сообщила пресс-служба клуба.

«В рамках подготовки к матчу 23-го тура РПЛ «Сочи» – «Ростов» и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора футболисты, тренерский штаб и персонал нашей команды проходят регулярные тесты на COVID-19. Результаты последнего теста показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава нашей команды», – говорится в сообщении на официальном сайте команды.

Этих футболистов изолировали от остальной команды. В близком контакте с ними были 42 сотрудника клуба, включая игроков основного состава, тренеров, персонал команды.

«У нас шестеро заболевших. Это форс-мажор. Мы находимся в контакте с РФС и РПЛ. При этом мы строго следуем рекомендациям Роспотребнадзора и уходим на двухнедельный карантин. Нам бы не хотелось, чтобы кто-либо спекулировал на ситуации в нашем клубе. Ждем, когда после этой паузы команда продолжит борьбу на поле», – приводятся в релизе слова президента клуба Арташеса Арутюнянца.

Ранее сообщалось, что защитник казанского «Рубина» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.