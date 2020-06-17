Нефть подешевела на данных о запасах в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром снижаются в пределах 2,5%, поскольку инвесторы оценивают статистику Американского института нефти (API).

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,78% – до 40,23 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 2,42% – до 37,45 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 3,9 млн баррелей. А официальные данные на этот счет американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении показателя на 0,15 млн баррелей.

Беспокойство по поводу возможной второй волны вируса также отражается на ценах. В мире выявлены уже более 8 млн случаев заражения.