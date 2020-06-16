Гражданин Литвы задержан под Калининградом за нарушение госграницы России

В Нестеровском районе Калининградской области пограничниками задержан 45-летний гражданин Литвы за незаконное пересечение государственной границы России с Польшей, сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ России по региону.

«Калининградские пограничники 16 июня 2020 года в Нестеровском районе задержали 45-летнего гражданина Литовской Республики, который незаконно пересек границу. Нарушитель, находясь на территории Польши, несмотря на предупреждающие знаки, пересек государственную границу России и был задержан пограничным нарядом», – приводит сообщение пресс-службы регионального управления РИА «Новости».

Отмечается, что нарушителя задержали на 48 часов. Предстоит выяснить цель его визита на территорию России, после чего задержанного привлекут к ответственности в соответствии с российским законодательством.

На этом же участке государственной границы России 4 июня сотрудники погрануправления ФСБ России по Калининградской области задержали 63-летнего гражданина Италии, который незаконно пересек российско-польский участок госграницы.

Напомним, 2 июня за незаконное пересечение государственной границы России в Крыму задержали украинского военного.

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