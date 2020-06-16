В МИД опровергли военный характер переговоров с делегацией из Ливии в Москве

Контакты с делегацией временного правительства на востоке Ливии во вторник в Москве проходили по политической, а не по военной линии, заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

«Состоялась встреча с делегацией правительства на востоке Ливии, в которую вошел глава МИД (Абдельхади аль-Хвейдж) и представители парламента. Это была делегация временного правительства на востоке страны, а не Ливийской национальной армии», – передает его слова ТАСС.

Так он прокомментировал сведения, что в МИД прошли консультации с делегацией ЛНА, которой командует Халифа Хафтар.

Отметим, что в воскресенье должны были состояться переговоры по Ливии между главами МИД России и Турции в Анкаре, однако визит российской делегации был отложен.