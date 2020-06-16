Правительство оплатит 60% расходов при переводе автомобилей на газ

Глава Минэнерго Александр Новак в качестве антикризисной меры предложил вице-премьеру Юрию Борисову увеличить субсидирование перевода автомобилей с бензина на газомоторное топливо.

Так, Новак направил вице-премьеру письмо, в котором предложил увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо вдвое – с 30% до 60% от стоимости переоборудования. Еще 30% расходов выделит Газпром за счет маркетинговых программ своей «дочки» «Газпром газомоторное топливо» (основной поставщик газа для транспорта). Владельцам автомобиля останется заплатить лишь 10% стоимости перевода техники на газ.

Переход на использование газомоторного топлива (компримированный природный газ, КПГ) может быстро и значительно, на 60-65%, снизить затраты владельцев автомобилей на бензин и дизель, пояснил Новак. В его письме речь идет про малый и средний бизнес, а также граждан, включая самозанятых, для которых эти расходы являются значимой и социально чувствительной статьей в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В пресс-службе Минэнерго подтвердили инициативу Новака. Представитель Борисова сказал РБК, что правительство поддержало предложение министра.

По данным на март 2020 года, в России было 484 заправки с газомоторным топливом, 329 из них принадлежат группе Газпром. Объем реализации КПГ на заправках Газпрома в России в 2019 году вырос на 30%, до 779,3 млн кубометров. Председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков лично курирует программу развития газомоторного топлива.

На московских заправках средняя стоимость литра бензина АИ-95 на 15 июня составила 47,41 рублей, дизельного топлива – 47,69 рублей, следует из данных Московской топливной ассоциации. «В России средняя цена 1 куб. м природного газа составляет 16,73 руб. Это в три раза дешевле нефтяных видов топлива. Стоимость 1 км пути на газе обходится автовладельцам в 1 рубль, на бензине – в 3 рубля», — следует из данных «Газпром газомоторное топливо».

Расчет сделан для легкового автомобиля со средним расходом семи литров топлива (эквивалентен 7 кубометров газа) на 100 км.

В прошлом году президент Владимир Путин в ходе встречи с председателем совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым заявил, что одним из самых проблемных моментов в развитии рынка газомоторного топлива является создание сети заправочных станций.