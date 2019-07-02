Путин назвал проблемой создание заправок газомоторного топлива

Президент Владимир Путин в ходе встречи с председателем совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым заявил, что одним из самых проблемных моментов в развитии рынка газомоторного топлива является создание сети заправочных станций.

Зубков отметил, что компания активно развивает сеть в 17 регионах, передает РИА «Новости».

«Два пилотных проекта. В Ростовской области – вот, смотрите, Владимир Владимирович, было 11 заправочных станций в прошлом году, мы выходим на 39 сразу в 2021 году. То же самое в Белгородской области: было четыре заправочных станции, мы построим 23 заправки. То есть такая большая работа», – доложил Зубков.

Путин заявил, что эта работа – по созданию сети заправочных станций – является самым основным и проблемным в этой сфере.

Зубков добавил, что Газпром в этом году собирается построить 100 заправочных станций.

Председатель совета директоров также отметил, что была создана компания «Газпром газомоторное топливо», также актуализирована законодательная база, принято несколько документов, которые позволяют газовикам работать более эффективно в этом направлении, передает ТАСС.

«Мы начинали четыре года назад, было 213 заправочных станций; сейчас, в этом году, будет 352, а в 2020 году выйдем на 405, то есть в два с лишним раза больше», – сказал он.

В этом году, отметил Зубков, правительство изыскало 3,3 млрд рублей на субсидирование строительства газозаправочной сети.

Путин отметил, что «госрегулирование цен отменили, и ситуация поменялась». Зубков подчеркнул, что промышленность хорошо отреагировала на эту работу.

«Мы сегодня имеем 127 моделей грузового автотранспорта, который может работать на природном газе. Это и дорожно-коммунальная техника, уборочная техника, мусоровозы. Пассажирский транспорт – 43 модели: это и автобусы, микроавтобусы. Специальная техника, легкий коммерческий транспорт. Легковой транспорт – уже четыре модели: «Лада Веста», «Лада Ларгус», «УАЗ Патриот», «УАЗ Пикап», – перечислил представитель Газпрома.

Президент также указал на дешевизну газомоторного топлива относительно обычного бензина. Зубков согласился, заметив, что единица заправки стоит от 16 до 18 рублей, тогда как средняя цена на дизель и бензин достигает 46-48 рублей.

«Это очень выгодно. И потом экологически оно тоже выгодно», – подытожил Зубков.

В августе прошлого года Зубков заявил, что цены на газомоторное топливо в России не будут сильно расти, достигнув максимум до 50% от стоимости дизельного топлива.