Песков рассказал о планах Путина посетить главный храм ВС в Кубинке

Российский лидер Владимир Путин посетит главный храм Вооруженных сил, это есть в его рабочих планах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент обязательно посетит этот храм, такое посещение есть в его рабочих планах», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

В воскресенье Патриарх Кирилл провел великое освящение патриаршего собора Воскресения Христова в парке «Патриот» в Кубинке – главного храма Вооруженных сил России.

Накануне сообщалось, что в храм доставлены иконы святых покровителей видов и родов Вооруженных Сил.

Храм возведен в подмосковном парке «Патриот» на добровольные пожертвования в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Идея строительства принадлежит Сергею Шойгу.