Патриарх Кирилл решил стать настоятелем главного храма армии

После освящения собора Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил патриарх Кирилл заявил, что лично станет настоятелем этого храма.

«Мною принято решение возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма», – передает его слова РИА «Новости».

Патриарший собор Воскресения Христова освятили в воскресенье. Первоначально его планировали открыть к 9 мая, однако из-за ситуации с коронавирусом освящение пришлось перенести.