Жертвами взрыва автоцистерны с СПГ в Китае стали 18 человек

В результате взрыва автоцистерны со сжиженным природным газом в Китае погибли 18 человек, сообщают местные власти.

Еще 166 человек спасены и доставлены в медицинские учреждения, передает ТАСС со ссылкой на CGTN.

В субботу на скоростном шоссе G15 в провинции Чжэцзян около 16.40 по местному времени (11.40 мск) взорвался тягач с цистерной, передает РИА «Новости».

Взрывом цистерну подбросило в воздух, она пролетела свыше 100 м и упала на заводские постройки, последовал новый взрыв. Ряд зданий был разрушен, люди оказались под завалами.