Легкомоторный самолет разбился под Самарой

Инструктор и курсант погибли при падении легкомоторного самолета в Самарской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

В МЧС сообщили, что «на борту находились два человека (инструктор 1968 года рождения и курсант 2002 года рождения)», оба погибли, передает РИА «Новости».

Самолет получил значительные механические повреждения, возгорания не произошло. На земле жертв и разрушений нет.

По данным спасателей, легкомоторный самолет Як-52 Самарского областного аэроклуба ДОСААФ упал с малой высоты в одном километре южнее поселка Октябрьский Кинельского района. Самолет совершал плановые полеты.

Ранее в Рязанской области потерпел крушение легкий самолет, пилот погиб. По предварительным данным, самолет задел линии электропередачи.