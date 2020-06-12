В Прикамье вывесили 40 тыс. российских триколоров ко Дню России

В Пермском крае в знак единения в День России на зданиях центральных улиц, площадях и окнах квартир вывесили около 40 тыс. копий российского триколора.

Активисты пермского отделения «Молодежка ОНФ» украсили ко Дню России Речной вокзал. Они сшили 400 флагов в большие десятиметровые полосы и разместили их в окнах первого и второго этажей, передает Regnum.

Также российские триколоры разместили на колесе обозрения в Парке Горького и на теплоходе «Алмаз».

Кроме того, с 8 июня жителям Пермского края раздают ленточки в цвете триколора. В Перми планируется распространить порядка 50 тыс. лент.

Вместе с тем жители более 250 домов в Омске присоединились к праздничному флешмобу «Флаги России» и разместили в окнах квартир и на балконах российские триколоры и открытки с поздравлениями.

«К акции присоединились не только жители центральной части округа – проспекта Маркса, улиц Труда и Серова, но и Московки, 14-го Военного городка, микрорайона «Входного» и поселка «Дальнего». Всего во флешмобе «Флаги России» примут участие порядка 50 жилых домов округа», – отметил глава администрации Ленинского округа Дмитрий Зярко.

Напомним, в День России на Красной площади состоится большой праздничный концерт, посвященный также и современным героям России – медикам, волонтерам, социальным работникам и всем тем, кто в разгар пандемии выходил на работу, чтобы спасать человеческие жизни и помогать остальным пережить это непростое время.

На сцену выйдут известные российские артисты: Лев Лещенко, Олег Газманов, Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Ильдар Абдразаков, Николай Расторгуев, Пелагея, Тамара Гведцители, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Валерий Сюткин, Александр Маршал, Диана Арбенина, Николай Басков, а также талантливые юные музыканты Иван Бессонов и Елисей Мысин. В качестве немногочисленных зрителей будут приглашены волонтеры, которые в последние месяцы были на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Ведущими концерта выступят Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Начало концерта в 17.00.