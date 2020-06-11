В России к 12 июня появятся самые большие граффити в мире

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11 июня, четверг  |  Последнее обновление — 18:33  |  vz.ru
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Сможет ли Севморпуть завалить рыбой Россию

Доставка дальневосточной рыбы в Центральную Россию – по-прежнему проблемаФото: Игорь Буймистров /ТАСС
Иностранную рыбу давно пора заместить отечественной, с Дальнего Востока – вот только мешают этому большие расстояния и ограниченные мощности железной дороги. Доставка через Северный морской путь до сих пор остается экзотикой, хотя и весьма перспективной. Что мешает наладить регулярный маршрут поставки рыбы по СМП? Подробности...
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Лидеров каких стран ждут на параде Победы в Москве

Так традиционно выглядели парады на 9 мая, но предстоящий парад должен стать особеннымФото: Алексей Никольский/ТАСС
Предстоящий парад Победы в Москве соберет десятки государственных лидеров. Украинского президента Зеленского, которого ранее планировали пригласить, решили не звать. Также среди гостей окажется президент Франции Эммануэль Макрон, но зато не будет Ангелы Меркель. От чего зависят решения глав государств присутствовать на параде на Красной площади? Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Назван главный соперник Лукашенко

Официально безработный Бабарико ведет свою кампанию на «средства семейного бюджета» Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
В среде белорусской оппозиции определился фаворит, фигура которого представляет реальную угрозу для единоличной власти Александра Лукашенко. Некоторые соцопросы свидетельствуют, что банкир Виктор Бабарико может рассчитывать на избрание президентом уже в первом туре. Кто этот человек, почему у него ищут «деньги русских олигархов» и что позволяет ему верить в неизбежность победы над Батькой? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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С Киевом солидарны только местечковые сумасшедшие

Максим Соколов, публицист
Даже среди оппозиционеров, в принципе считающих, что Крым не наш, наблюдаются разногласия. Что и понятно. Явить полную солидарность с Украиной в этом вопросе – значит загнать себя в полную и окончательную маргиналию. Подробности...
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Пример для России, как оно бывает, но лучше бы не надо

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Непрерывная череда разнообразных и незаурядных катаклизмов – от отрицательных цен на нефть до текущих усилий американцев по уничтожению своей правоохранительной системы – продолжается. И нет никаких намеков на то, что это скоро закончится. Подробности...
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Общественное безумие на ровном месте не возникает

Алексей Алешковский, сценарист
Сто лет назад у нас уже ставили на колени «бывших людей» – представителей ранее привилегированных классов. Классовая борьба, конечно же, отличается от расовой, но инструменты у них одни и те же. Подробности...
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      Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
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      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

      Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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          Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?
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              В России к 12 июня появятся самые большие граффити в мире

              11 июня 2020, 18:03

              Текст: Елизавета Булкина

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              ОНФ и художники-граффитисты ко Дню России создадут самые большие граффити в мире на Саяно-Шушенской ГЭС. Патриотические граффити «РОССИЯ» станут самой большой надписью с названием страны в мире и одной из самых больших в мировом граффити-искусстве.

              Надпись размерами 570 м в длину и 52 м в высоту наносят художники-граффитисты со всей страны. В работах по нанесению надписи было задействовано 15 художников и технический персонал станции, которые обеспечивают безопасность работ на высоте. Для нанесения рисунка было задействовано два подъемных крана, около десяти подъемных механизмов, и в общей сложности на нанесение надписи ушло более 1 тыс. банок фасадной краски, говорится в сообщении на сайте ОНФ.

              «Надпись на плотине нашей ГЭС – это не просто очень большие буквы. В этих шести буквах заключено то, что всех нас объединяет. От Чукотки до Калининградской области, от Таймыра до Дагестана мы все – граждане России. Такой грандиозный проект можно осуществить, только объединив усилия. Когда мы вместе, мы всегда добиваемся успеха. Мы гордимся, что центром национального проекта ко Дню России стала Саяно-Шушенская ГЭС – самая мощная и самая современная станция нашей страны», – считает председатель правления – генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов.

              «Очень приятно, что наша коллаборация с граффити-художниками на протяжении нескольких лет рождает такие интересные проекты. Данная акция с нашими партнерами в лице «РусГидро» позволяет показать уникальную связь между достижениями прошлого и современными технологическими решениями. Мы хотим показать всему миру, что не забываем свое наследие, но стремимся в будущее. Реки, земля, леса всегда считались самыми большими богатствами России. И СШГЭС выбрана как объект не случайно. Тут совмещены главные ресурсы страны – мощь водной стихии и технологической мысли. Но самое большое богатство России – это люди! Удивительно и очень приятно, что тут, в Хакасии, на Саяно-Шушенской ГЭС, над проектом «Энергия России», посвященным Дню России, трудится очень большая команда людей – разных возрастов и поколений, от опытных профессионалов-инженеров до молодых художников со всей страны», – сказала заместитель руководителя Исполкома ОНФ Ирина Плещева.

              «Сегодня на фоне международной повестки такое объединение актуально как никогда. Наша страна вдохновляет и граффити-художников со всего мира. Сегодня своими работами они поздравляют Россию из США, Великобритании, Испании и других уголков планеты. Это ребята, которые в прошлом году рисовали на фестивале в подмосковной Трехгорке и прониклись культурой нашей страны. Вот так Россия объединяет творческих свободных людей по всему миру», – добавила она.

              Ранее «Молодежка ОНФ» запустила онлайн-акцию ко Дню России, которая проходит под тегами #ПесниМоейСтраны #ДомТамГдеБереза.


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