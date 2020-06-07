Флешмоб «Молодежки ОНФ» ко Дню России поддержали известные певцы

К онлайн-флешмобу «Молодежки ОНФ», который проходит под тегами #ПесниМоейСтраны #ДомТамГдеБереза, приуроченному ко Дню России, присоединились популярные исполнители и оперные певцы.

Акция #ПесниМоейСтраны #ДомТамГдеБереза стартовала в социальных сетях 5 июня. Накануне праздника участникам флешмоба предлагается снять видеоролики с исполнением песни «Отчего так в России березы шумят...» и опубликовать записи в социальных сетях с хештегами #ПесниМоейСтраны #ДомТамГдеБереза, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Флешмоб уже поддержал народный артист РФ, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. Исполнитель песни «Березы» спел ее в формате онлайн вместе с участниками региональных команд «Молодежки ОНФ». Также к акции присоединились призеры международного конкурса «Евровидение-2012» – участницы коллектива «Бурановские бабушки».

«Наверное, в каждом уголке нашей большой страны березы красивы по-своему. Шум березовой рощи всегда заставляет вспомнить о Родине, о своем доме, задуматься о самых важных вещах», – отметили участницы ансамбля «Бурановские бабушки».

Свой куплет песни исполнил и солист Берлинской государственной оперы, уроженец города Ангарска Иркутской области Джимми Магсеви. Дмитрий Плотников (Джимми Магсеви – сценический псевдоним) более 25 лет живет зарубежом. Работал в США, Швейцарии, Словении, а последние 15 лет живет в Германии.

«Я много стран посмотрел в своей жизни. Но ни в одной не видел таких красивых пейзажей, как на Родине, в России. Если появляется возможность, с удовольствием приезжаю в родной Ангарск с концертами. Поэтому когда узнал про флешмоб «Молодежки ОНФ», решил, что обязательно поучаствую. Песня о березах для меня – это строки о любви к Родине, это возможность выразить свои чувства и поздравить соотечественников с наступающим Днем России», – поделился Джимми Магсеви.

Ролик с исполнением песни «Отчего так в России березы шумят...» опубликован в социальной сети «ВКонтакте» на страничке «Молодежки ОНФ». Видео набрало уже почти 185 тыс. просмотров.

«Когда мы говорим о России, сразу возникает ассоциация с русским лесом, который без березы представить невозможно. Это своеобразный символ нашей страны – не только географический, но и культурный. Лучшие стихотворения классиков и картины великих художников написаны о березе. Поэтому для предпраздничного флешмоба вы выбрали именно этот образ», – отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Онлайн-акция завершится 12 июня, в День России. Этот праздник отмечается в честь принятия Декларации о государственном суверенитете 12 июня 1990 года. Указом президента РФ Бориса Ельцина от 2 июня 1994 года день принятия Декларации о государственном суверенитете был объявлен государственным праздником. Впервые его масштабно отметили в России в 1995 году. В 2002 году праздник был официально переименован в День России.