В Роскосмосе подтвердили измерения уровня бензола в российском модуле МКС

Мониторинг уровня бензола осуществляется во всех модулях Международной космической станции, в настоящее время измерения проводят в российском модуле «Звезда», сообщил представитель пресс-службы Роскосмоса.

НАСА ранее рассказало, что измерения уровня бензола проводятся в российском модуле «Звезда» с помощью американского прибора для определения качества воздуха AQM. Позже на этой неделе планируется разделить атмосферу российского и американского сегментов, чтобы выявить источник. Об увеличении концентрации бензола в атмосфере МКС, не превышающей предельно допустимую норму и не угрожающей экипажу, сообщили в Роскосмосе в мае.

«Измерения повышенного уровня бензола в атмосфере станции проводятся во всех модулях, сейчас – в российском модуле «Звезда», – передает РИА «Новости» слова представителя пресс-службы.

По его словам, результаты измерений анализируются специалистами на Земле для выработки рекомендаций по дальнейшему поиску источника появления бензола.

Напомним, в конце мая на МКС зафиксировали повышение концентрации бензола. В НАСА предположили, что повышение концентрации бензола на МКС может быть связана с неисправностью датчиков в американском сегменте.

В марте экипаж МКС почувствовал необычный запах после прибытия американского беспилотного корабля Dragon-2, в воздухе было зафиксировано повышенное содержание изопропилового спирта. Однако после ухода Dragon-2 запах спирта на МКС пропал.

Космонавт Павел Виноградов назвал вероятные причины появления запаха спирта на МКС.

Глава Центра подготовки космонавтов сообщил, что НАСА направлены замечания, касающиеся запаха спирта на МКС.

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