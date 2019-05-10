Космонавт назвал вероятные причины запаха спирта на МКС

Космонавт Павел Виноградов рассказал, что могло стать причиной появления запаха спирта после пристыковки американского корабля Dragon-2 к Международной космической станции (МКС).

«Причин может быть немного. Обычно корабли, которые приходят [на МКС], проходят соответствующую обработку на Земле. При обеззараживании корабля на Земле применяется такой спирт. Это первая возможная причина. Вторая – материалы, которые используют американцы внутри корабля, дают такой запах. То, что это спирт – совсем неоднозначно. Может казаться, что там спирт, а на деле – другие соединения», – сказал Павел Виноградов «360».

Он отметил, что экипаж МКС возьмет пробы воздуха и доставит их на Землю, где проведут анализ и точно выяснят причины возникновения запаха.

«У нас на МКС достаточно хорошая система очистки воздуха, поэтому все будет достаточно быстро ликвидировано», – добавил космонавт.

Напомним, в марте экипаж МКС почувствовал необычный запах после прибытия американского беспилотного корабля Dragon-2, в воздухе было зафиксировано повышенное содержание изопропилового спирта. Однако после ухода Dragon-2 запах спирта на МКС пропал. Позже глава Центра подготовки космонавтов сообщил, что НАСА направлены замечания, касающиеся запаха спирта на МКС.

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