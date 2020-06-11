Роспотребнадзор рассказал о «пробе на нож» для замороженных продуктов

Роспотребнадзор дал рекомендации, как определить свежесть замороженных продуктов, мяса или рыбы.

Эксперты напоминают, что, выбирая продукт в магазине, нужно его понюхать, однако отсутствие неприятного запаха при его длительном хранении дома не является гарантией свежести, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Колбасу, которая долго хранилась в холодильнике и стала скользкой или, как говорят, «задохнулась», нельзя мыть и использовать в пищу ни в коем случае», – подчеркнули в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре посоветовали проверять замороженное мясо или рыбу «пробой на нож», то есть нужно проколоть разогретым ножом до кости и понюхать.

«Если продукт подпорчен, то будет резкий неприятный запах, тогда как замороженные продукты ничем не пахнут и их свежесть на запах определить нельзя», – говорится в сообщении.

Для размороженной рыбы есть похожая проба: сперва ее нужно положить на ладонь, если голова и хвост свисают, значит, мышечная ткань стала рыхлой, продукт подвергся порче и употреблять его не рекомендуется.

Также при выборе продуктов необходимо внимательно изучать срок годности и не употреблять их после его истечения.

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