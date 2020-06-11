Провальная попытка военных США остановить российский патруль в Сирии попала на видео

Неудачную попытку американских военных преградить путь российскому военному патрулю в Сирии сняли на видео.

На ролике видно, как американская бронемашина M1235 MRAP съезжает на обочину перед российским патрулем. В этот момент из-под ее капота начинает валить пар, бронеавтомобиль начинает буксовать, после чего глохнет.

Another road accident in eastern #Syria between the Russian and American #convoy. Why the Americans so unlucky the last week. Let's make #MRAP great again! pic.twitter.com/yhQx2cbzUF — Alexwarcorr (@alexwarcorr) June 10, 2020

РИА «Новости» «Инцидент произошел в населенном пункте Абра, примерно в 50 километрах от Хасеке», – сообщил источник

Инциденту предшествовал хлопок, характерный для прорыва трубки системы охлаждения двигателя.

Россияне продолжили следование по маршруту.

Напомним, во вторник под бронеавтомобилем патруля военной полиции России в сирийском Кобани сработало взрывное устройство, никто не пострадал.

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