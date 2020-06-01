Мединский напомнил о фильме «Джокер» после погромов в США

Экс-министр культуры России Владимир Мединский в связи с погромами в США напомнил о фильме «Джокер», где описывается подобный сценарий с агрессией в отношении полиции.

«А помнится, кое-кто со мной не соглашался? Иронизировал, ерничал в анонимных аккаунтах», – написал он в своем Instagram, разместив коллаж из двух видео – с нынешних погромов в США и с погромов из фильма «Джокер».

Напомним, Мединский заявлял, что ему не понравился фильм «Джокер», эта картина не имела бы шансов получить поддержку в России. Он также сравнивал кино с ситуацией с историком Олегом Соколовым, который убил 24-летнюю девушку.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в США, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейских.

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