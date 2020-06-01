Появилась карта загруженности парков и мест отдыха в Москве

Москвичам стала доступна интерактивная карта на портале mos.ru, на которой можно увидеть загруженность парков и мест отдыха и посмотреть расписания прогулок, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«На карте территория парков и других мест отдыха окрашена в разные цвета в зависимости от их доступности и загруженности. Чтобы территории не были переполнены, и горожане могли соблюдать социальную дистанцию, администрация парков сможет оперативно сообщать о количестве посетителей и при необходимости временно ограничивать доступ горожан», – передает ТАСС слова Лысенко.

На карту можно попасть по ссылке.

Напомним, ранее на портале было составлено расписание прогулок для москвичей, опубликованное в виде интерактивной карты. Ранее власти Московской области открыли парки региона для свободного посещения.

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