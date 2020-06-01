Путин назвал самую популярную тему из предложений граждан к поправкам в Конституцию

Среди наиболее частых предложений россиян при обсуждении поправок к Конституции были вопросы защиты и поддержки семьи, заявил президент Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и многодетными семьями.

«Не случайно, что при обсуждении поправок в Конституцию России защита и поддержка семьи оказались в числе наиболее частых предложений самих граждан нашей страны», – передает слова Путина ТАСС.

Президент выразил уверенность, что в Конституции необходимо закрепить заботу о подрастающем поколении в качестве безусловного приоритета государства.

«Это поправка в к конституции важна не только сегодня, но и, разумеется, на десятилетия вперед», – сказал президент.

Путин сообщил, что церемония награждения орденом «Родительская слава» обязательно состоится после снятия ограничений из-за коронавируса, передает РИА «Новости».

«Обещаю вам: она обязательно состоится, эта церемония, в торжественной обстановке и в присутствии всех членов ваших дружных семей. Это произойдет, разумеется, когда все вынужденные ограничения, связанные с борьбой с эпидемией, будут сняты, и поездка в Москву, культурная программа, которая уже подготовлена специально для вас, станут полностью безопасны, будут исключены любые риски для здоровья и детей, и взрослых», – сказал Путин.

Он поздравил всех с Международным днем защиты детей.

Ранее Путин также поздравил Кузнецову с рождением седьмого ребенка.

Президент наградил восемь россиян орденом «Родительская слава» и 11 россиян медалью ордена «Родительская слава» 30 мая 2019 года.