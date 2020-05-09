Проект закона об отмене запрета георгиевских лент внесен в Раду

В Верховной раде зарегистрирован проект закона об отмене запрета на использование георгиевской ленты на Украине, сообщают информационные агентства.

Законопроект предложил депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич, передает ТАСС.

Он предлагает признать утратившим силу закон «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты».

На днях на Украине завели дело на пенсионера, которого задержали, когда он расклеивал листовки ко Дню Победы. У него было изъято около 20 открыток с изображением георгиевской ленты.

С 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики.

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