Посол в США призвал не молчать в ответ на попытки принизить роль СССР в Победе

Россия не должна молчать в ответ на попытки принизить роль СССР в победе над нацизмом, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Антонов отметил, что дезинформационная кампания, в рамках которой утверждается, что СССР якобы «развязал Вторую мировую войну», проводится в ряде стран, включая США, и является «просто неприемлемой».

Посол «даже не представляет, как люди могут сегодня говорить столь кощунственные слова, зная о том, что советский народ потерял 27 млн человек», передает ТАСС.

Российская сторона, по мнению посла, «не должна молчать», необходимо «об этом говорить, но говорить спокойно, аргументировано, пытаться донести до простого американца, до простых людей в Европе и на Земле, что именно советский солдат освободил Европу».

Как заявил Антонов, «никто никогда не заставит нас забыть те времена, и никто и никогда не сможет поколебать нашу уверенность в том, что главное – во всем быть вместе в борьбе с новыми вызовами».

Он отметил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели конструктивный разговор, «их нацеленность на развитие двустороннего взаимодействия диссонирует во многом с теми публикациями, тем заявлениями», которые звучат в США.

Москва «верит в то, что настанет время, ситуация изменится, и российско-американские отношения выправятся, и опять две великие державы будут бороться с нынешними вызовами безопасности».

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Антонов и сотрудники дипмиссии в пятницу посадили «Сад памяти» у российского посольства в Вашингтоне в честь 75-летия Победы, передает РИА «Новости».

Напомним, Путин и Трамп в телефонном разговоре обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках Запада демонизировать СССР и Россию перед 9 мая.

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