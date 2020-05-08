Путин направил 5 млрд рублей на закупки скорых для регионов

Взгляд
8 мая, пятница  |  Последнее обновление — 18:43  |  vz.ru
Разделы

Крыму грозят крахом курортного сезона

Россиян могут лишить Крыма этим летомФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Курортный сезон в Крыму вряд ли состоится из-за коронавируса, считает глава республики Сергей Аксенов. Это чревато экономическими проблемами для полуострова – жизнь крымчан почти полностью зависит от туристов, которых приезжает в три раза больше, чем самих жителей республики. Однако в самой туриндустрии считают, что хотя потери из-за вируса и неизбежны, возможен и более оптимистичный вариант. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
Перейти а раздел…

Коммунисты делают Анатолия Быкова своим авторитетом

Анатолий Быков является одним из символов криминального разгула девяностых годовФото: Кижель Константин/ТАСС
Задержание красноярского авторитетного бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в убийстве двух человек не стало особой неожиданностью. Быкова неоднократно задерживали, арестовывали и судили. Сюрпризом стало то, что на этот раз красноярский антигерой из лихих 90-х вдруг стал любимцем российских коммунистов. Подробности...
Перейти а раздел…

СБУ решила заменить украинцам совесть

Глава СБУ Иван Баканов − друг детства Владимира Зеленского и ключевой человек в его командеФото: president.gov.ua
Офис президента Украины произвел на свет поправки к закону «О СБУ», превращающие эту спецслужбу в как будто всевластную структуру. Речь при этом идет не о ее полномочиях, а о ее новых задачах − защищать «украинскую духовность», «украинскую этику» и «украинскую мораль». Означает это прежде всего то, что людей в администрацию Зеленского набрали по объявлению. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Лукашенко время петь романсы

Максим Соколов, публицист
Обстоятельства изменились, причем чрезвычайно изменились. В условиях морового поветрия и тяжелого экономического положения стало не до утонченных (хотя и несколько однообразных) игр с верным союзником – Белоруссией. Подробности...

Миру готовят новый криптовалютный пузырь

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Биткоин демонстрирует рост на фоне нарастающего кризиса в мировых экономиках. Никто не скажет, как долго будет расти первая цифровая валюта, а вместе с ней и другие, но очевидно одно: никаких рыночных предпосылок к этому нет. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Война в Донбассе длится дольше Великой Отечественной

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Про войну на Донбассе как бы забыли. Иногда спохватятся, начнут ее показывать центральные телеканалы – но потом этот всплеск внимания затухает, и массовый интерес возвращается к другим вещам. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
    Перейти а раздел…

    Где хранятся знаменитые трофеи и реликвии ВОВ

    В России вводят масочный режим

    Украинцы потребовали от Польши возврата земли

      Перейти а раздел…

      Как Европа выходит из самоизоляции

      Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маски
      Подробности...

      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Известен ли вам боевой путь ваших предков, прошедших ВОВ?
          • Известен и горжусь

          • Не известен, но хотел бы узнать

          • Не инетересуюсь

          Вы носите маску для защиты от коронавируса?
          • Да, все время, когда вне дома

          • Да, только при скоплении людей

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, они отсутствуют в продаже

          • Нет, их цена для меня слишком высока

          • Нет, мне в ней неудобно

          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
          • С осуждением

          • С пониманием

          • Безразлично

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Тбилиси назвали назначение Саакашвили на Украине аморальным
              Показатель смертности из-за коронавируса в России составляет 0,9%Путин призвал Запад осудить Мюнхенский сговор и раздел ЧехословакииЗеленский почтил память павших советских солдат на границе с РоссиейГИБДД опровергла слух о штрафах за отсутствие видеорегистраторов
              Названа температура воздуха, при которой коронавирус перестает быть заразнымВласти Москвы разъяснили штрафы за нарушение «масочно-перчаточного» режимаСотрудников Facebook и Google оставили на удаленке до конца годаРоссиян предостерегли от «робинзонады» на островах Волги
              Лукашенко пообещал, что белорусы через месяц забудут о коронавирусеПосол Польши оценил демонтаж мемориальных табличек расстрелянным полякам в ТвериПолитолог назвал мифом войну российских СМИ против БелоруссииСобраны высказывания оппозиционеров с критикой празднования Дня Победы

              Главная тема


              Красный Крест прогнулся под свастику

              третий рейх


              В Германии назвали единственного виновника Второй мировой

              история и смерть


              Познер: Русских нельзя отделить от европейцев

              «все как в казино»


              Ашманов поддержал слова Дурова об эмиграции в США и раскритиковал фильм Дудя

              Видео

              русский адмирал


              Как адмирал Эссен стал последним великим флотоводцем царской России

              «ковид-заговор»


              Фейки о коронавирусе стали оружием для диверсий

              Дисциплинарный устав ВС РФ


              Как соцсети раскрывают российские военные тайны

              антигерой из лихих 90-х


              Коммунисты делают Анатолия Быкова своим авторитетом

              Генерал Краснов


              Святослав Голиков: Рим предателям не платит

              Развитие пандемии


              Алексей Алешковский: Не умножать идиотизм

              Долгая изоляция


              Игорь Мальцев: Человечество лишают удовольствий и наслаждений

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Известен ли вам боевой путь ваших предков, прошедших ВОВ?

              Путин направил 5 млрд рублей на закупки скорых для регионов

              8 мая 2020, 18:32

              Текст: Алексей Дегтярев

              Версия для печати

              Президент Владимир Путин поручил правительству направить дополнительные 5 млрд рублей из бюджета на закупку машин скорой помощи для регионов.

              «Правительству Российской Федерации принять решения, обеспечивающие: направление дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета в размере 5 млрд. рублей на цели приобретения автомобилей скорой медицинской помощи для осуществления централизованной закупки данных автомобилей для нужд субъектов Российской Федерации, ФМБА России и управления делами президента Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

              Также глава государства поручил разработать комплексную программу модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях, которая предусматривает обновление подвижного состава и оптимизацию маршрутных сетей. Правительству предстоит определить объемы и источники финансирования программы.

              Поручение адресовано правительству и госкорпорации «ВЭБ.РФ». Срок выполнения поручения – до 1 августа 2020 года.

              Кроме того, президент поручил правительству решить вопрос с закупками автомобилей за счет средств бюджета в 2020-2022 годах в мае-июле 2020 года.

              «Правительству РФ принять решения, обеспечивающие закупки в мае – июле 2020 года автомобильной техники, запланированной к приобретению федеральными органами исполнительной власти за счет средств федерального бюджета в 2020-2022 годах, с привлечением при необходимости поставщиком для целей финансирования поставок данной техники кредитов банков, предусмотрев компенсацию процентов по указанным кредитам за счет средств федерального бюджета», – поручил президент правительству.

              Также Путин поручил до 22 мая выделить 15,5 млрд рублей на программы льготного автокредитования и лизинга и проработать тему субсидирования ставок кредитов на покупку отечественных автомобилей по трейд-ин.

              «Рассмотреть вопрос дополнительной поддержки спроса на автомобильную технику путем реализации программы обновления автомобильного парка, предполагающей субсидирование за счет средств федерального бюджета части кредита, привлекаемого на приобретение нового автомобиля российского производства, при сдаче подержанного автомобиля в трейд-ин», – отмечается в поручении. Доклад по теме необходимо представить до 22 мая.

              В ходе совещания по поддержке автопрома в конце апреля глава государства предложил выделить еще 5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи, в том числе для малых городов и сел.

              Также он поручил дополнительно направить в 2020 году 7 млрд рублей на льготные кредиты в отрасли. Глава государства отметил, что дилерская автосеть должна заработать, как только появится возможность, они должны стать одними из первых предприятий, которые откроются после ограничений.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............