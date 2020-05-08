Путин направил 5 млрд рублей на закупки скорых для регионов

Президент Владимир Путин поручил правительству направить дополнительные 5 млрд рублей из бюджета на закупку машин скорой помощи для регионов.

«Правительству Российской Федерации принять решения, обеспечивающие: направление дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета в размере 5 млрд. рублей на цели приобретения автомобилей скорой медицинской помощи для осуществления централизованной закупки данных автомобилей для нужд субъектов Российской Федерации, ФМБА России и управления делами президента Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также глава государства поручил разработать комплексную программу модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях, которая предусматривает обновление подвижного состава и оптимизацию маршрутных сетей. Правительству предстоит определить объемы и источники финансирования программы.

Поручение адресовано правительству и госкорпорации «ВЭБ.РФ». Срок выполнения поручения – до 1 августа 2020 года.

Кроме того, президент поручил правительству решить вопрос с закупками автомобилей за счет средств бюджета в 2020-2022 годах в мае-июле 2020 года.

«Правительству РФ принять решения, обеспечивающие закупки в мае – июле 2020 года автомобильной техники, запланированной к приобретению федеральными органами исполнительной власти за счет средств федерального бюджета в 2020-2022 годах, с привлечением при необходимости поставщиком для целей финансирования поставок данной техники кредитов банков, предусмотрев компенсацию процентов по указанным кредитам за счет средств федерального бюджета», – поручил президент правительству.

Также Путин поручил до 22 мая выделить 15,5 млрд рублей на программы льготного автокредитования и лизинга и проработать тему субсидирования ставок кредитов на покупку отечественных автомобилей по трейд-ин.

«Рассмотреть вопрос дополнительной поддержки спроса на автомобильную технику путем реализации программы обновления автомобильного парка, предполагающей субсидирование за счет средств федерального бюджета части кредита, привлекаемого на приобретение нового автомобиля российского производства, при сдаче подержанного автомобиля в трейд-ин», – отмечается в поручении. Доклад по теме необходимо представить до 22 мая.

В ходе совещания по поддержке автопрома в конце апреля глава государства предложил выделить еще 5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи, в том числе для малых городов и сел.

Также он поручил дополнительно направить в 2020 году 7 млрд рублей на льготные кредиты в отрасли. Глава государства отметил, что дилерская автосеть должна заработать, как только появится возможность, они должны стать одними из первых предприятий, которые откроются после ограничений.