В Госдуме раскритиковали инициативу обязать граждан носить документы на жилье

Носить с собой документы на недвижимость, как посоветовали в Судебно-экспертной палате, небезопасно, потому что человек может их потерять или испортить, заявила газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

На время самоизоляции в Судебно-экспертной палате России порекомендовали россиянам, которые проживают не по месту регистрации, при выходе из дома брать с собой документы о праве на собственность, договор купли-продажи или найма недвижимости. В противном случае, считают эксперты, граждан могут привлечь к административной ответственности.

«Это совершенно излишне, тем более такие документы составляют определенную ценность. Если их, например, утратишь, испачкаешь, помнешь – придется возобновлять, что не всегда просто сделать, да и средства свои придется на это потратить. Это излишние уже какие-то меры», – говорит Хованская.

При этом депутат не уверена, что полиция все-таки не станет останавливать на улице граждан и просить показать данные документы, но сама настоятельно рекомендует сотрудникам правоохранительных органов сосредоточиться на других делах. Хованская объясняет, что если замечена большая группа, компания, которая решила устроить вечеринку в то время, когда следует соблюдать самоизоляцию, то этих граждан можно было бы попросить продемонстрировать документы на жилплощадь.

Она также отметила, что для перестраховки человек может взять с собой ксерокопию документов на недвижимость, но юридически она ничего не доказывает, так как не заверена нотариально.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 31 мая, а также обязал горожан с 12 мая носить маски и перчатки в общественных местах.