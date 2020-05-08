Столтенберг заявил об обеспечении безопасности союзников НАТО в «непредсказуемом мире»

Вооруженные силы стран Североатлантического альянса спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны обеспечивают безопасность своих союзников, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«75 лет прошло с тех пор, как оружие замолкло в Европе. Улицы наполнились радостью. Мы все помним о жертвах, принесенных ради нашей свободы. Мы благодарим наши вооруженные силы, которые продолжают обеспечивать нашу безопасность сегодня в непредсказуемом мире», – сказал генсек НАТО, передает РИА «Новости».

По его словам, Альянс «вырос на руинах Второй мировой войны, установив прочную связь между Европой и Северной Америкой». «НАТО сильно нашей взаимной поддержкой и готовностью защищать друг друга», – заключил Столтенберг.

8 мая в странах Западной Европы отмечают 75 лет со дня официального принятия союзниками безоговорочной капитуляции нацистской Германии и 75 лет со дня окончания в Европе Второй мировой войны.

Ранее президент Владимир Путин назвал бредом попытки обвинить Советский Союз в подготовке и развязывании Второй мировой войны, подчеркнув, что у России не может быть чувства вины за эту войну.