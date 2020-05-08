Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» в пятницу утром опустился на 18 копеек – до 73,92 рубля, курс евро снизился на 15 копеек – до 80,11 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 30,31 доллара за баррель, передает РИА «Новости».