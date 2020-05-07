Вирусолог подтвердил эффективность перчаток против коронавируса

Перчатки, несомненно, помогают человеку защититься от коронавируса, но их, как и маски, стоит регулярно менять или давать коже отдохнуть, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

В Москве с 12 мая вводится обязательный режим ношения масок и перчаток в общественных местах. За несоблюдение мер грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

«Перчатки, безусловно, защищают от вируса. У меня вся семья в них ходит. Конечно, здесь нужно быть осторожнее, и носить их, как и маски. Смысл не соблюдать данный режим есть только в том случае, если человек находится один в личном транспорте или в какой-то подобной ситуации. Это дает возможность и человеку отдохнуть, и его коже, маске с перчатками», – говорит Чепурнов.

Вирусолог объясняет, что через какое-то количество времени что маска, что руки в перчатках становятся влажными, так как собирается конденсат. Это напротив может навредить человеку, поэтому стоит делать паузы и не забывать менять средства защиты.

Единственная трудность, по мнению Чепурнова, состоит в том, что маску еще можно сделать своими руками из марли или сшить многоразовую, а вот что делать людям, которые не смогут найти комплект одноразовых перчаток – не совсем понятно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому срок действия введенных из-за коронавируса ограничений в столице, включая обязательный режим самоизоляции, продлен до 31 мая.