Объяснено возникновение озоновой дыры над Арктикой

Причины сильного истончения озонового слоя в Арктике совпадают с причинами теплой зимы в России, заявил доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института вычислительной математики РАН Евгений Володин.

Володин заявил, что появление таких дыр всегда связано «с аномалиями в атмосфере», причем они «глобальны», передает РИА «Новости».

«Процесс состоит в том, что более сильный западный ветер дует в умеренных широтах на всех высотах. На поверхности земли он приносит более теплый атлантический воздух, а в стратосфере он блокирует поступление теплого воздуха в Арктику. Воздух из тропиков в Арктику не проникает, она охлаждается, и значит есть условия для разрушения озонового слоя», – пояснил он.

Ученый также отметил, что сильное истончение озонового слоя и экстремально теплые зимы в России являются проявлением одного и того же процесса: сильного и продолжительного потока атлантического воздуха.

«В 2011 году было то же самое: теплая зима и большая дыра. Такое правило действует почти всегда. Если аномально теплая зима в России, то это, скорее всего, означает склонность к образованию озоновых дыр. Что причина и что следствие, тут сказать трудно», – добавил Володин.

Он пояснил, что зима начинается в стратосфере Арктики в октябре и совпадает с началом полярной ночи. Снижается температура в стратосфере и формируется устойчивый стратосферный полярный вихрь, в котором скорость ветра иногда может превышать 100 метров в секунду. Внутри вихря температура может опускаться ниже минус 78 градусов. В этих условиях формируются полярные стратосферные облака.

«Здесь-то и начинают активизироваться соединения, которые разрушают озоновый слой. Избыток этих частиц и увеличение озоновых дыр над Арктикой произошли из-за антропогенных выбросов. В феврале-марте в Арктике наблюдалось внезапное стратосферное потепление, а общее содержание озона в области стратосферного полярного вихря опускалось до 220 единиц Добсона - значений, принятых в качестве границы озоновой «дыры» в Антарктике», – рассказал ученый.

Володин отметил, что разрушение озонового слоя уменьшает защиту от ультрафиолетовой радиации человека, других живых организмов и растения.

«За последние 40 лет в Арктике сильное разрушение озонового слоя наблюдалось только в зимние сезоны 1995-1996, 1996-1997, 2004-2005, 2010-2011, 2015-2016 годах», – добавил исследователь.

По мнению эксперта, в связи с глобальным изменением климата возникновение аномальных озоновых дыр в Арктике увеличится незначительно.

Ранее официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис заявила, что крупная озоновая дыра над Арктикой закрылась.

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