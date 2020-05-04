«Молодежка ОНФ» создала добровольные пожарные отряды в Иркутской области

Команда «Молодежки ОНФ» в Иркутской области помогает сотрудникам министерства лесного комплекса патрулировать лесоохранную зону и информировать население об опасности разведения костров.

Пожароопасная ситуация сохраняется во многих российских регионах. Наибольшее число лесных пожаров зафиксировано в Забайкалье, в Бурятии, Хакасии, Туве, Красноярском крае, на Алтае, а также в Томской и Иркутской областях. При этом в регионах практически ежедневно проходят профилактические рейды. Так, в Иркутской области патрулировать лесоохранную зону сотрудникам министерства лесного комплекса помогает региональная команда «Молодежки ОНФ». Добровольные пожарные отряды волонтеров включились в работу с 25 апреля. За это время совершено уже 10 совместных рейдов. Ребята помогают инспекторам в раздаче листовок и информировании населения, говорится в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Здесь красивые, излюбленные места отдыха для местных жителей. Рядом село Шаманка, река Иркут. Но сейчас не самое лучшее время для выезда в лес. Нарушители пренебрегают всеми правилами, нарушают пожароопасный режим и режим самоизоляции. Только сегодня мы составили четыре протокола и выдали более 20 предупреждений. За разведение костра и использование мангала установлен штраф 4 тыс. рублей», – рассказала государственный лесной инспектор Елена Таракановская.

В числе волонтеров добровольных пожарных отрядов иркутской «Молодежки ОНФ» не только молодые люди, но и девушки. Для некоторых из них это первый подобный опыт работы с населением.

«В противопожарный рейд я вышла впервые. Поначалу было неловко подходить с инспектором к людям и видеть их недовольство. Но я вспомнила ситуацию 2019 года с масштабными лесными пожарами в Иркутской области и набралась уверенности. Лучше предотвратить пожар, чем тушить. Многие реагируют на замечания быстро, собирают вещи и уходят», – рассказал участница команды «Молодежка ОНФ» в Иркутской области Анастасия Прокопчук.

Добровольные пожарные отряды «Молодежки ОНФ» помогают не только в патрулировании лесоохраной зоны. Накануне участники команды работали на территории, прилегающей к Байкальскому тракту. Ребята освободили лес от валежника, сухостоя, поврежденных ветровалом и снеговалом деревьев, убрали мусор.

Напомним, в 2019 году команда «Молодежки ОНФ» оперативно включилась в помощь при ликвидации и профилактике природных пожаров. Одними из первых группы были образованы для выездов в Забайкальский край и Иркутскую область. Летом более 200 человек из команды «Молодежка ОНФ» прошли обучение на добровольных пожарных, организованное в рамках форума «Рубеж». В регионах, где сохраняется угроза возникновения пожаров, сформированы группы, способные в кротчайшие сроки включится в профилактические мероприятия, а так же участвовать в ликвидации возгораний.