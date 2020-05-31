Попова оценила необходимость безопасной дистанции между пассажирами в самолетах

На борту самолета, а также при входе и выходе из него должна соблюдаться безопасная дистанция между людьми, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Здесь тоже определенное регулирование предполагает, что <...> дистанция, которая соблюдалась на входе в самолет, при нахождении [в самолете] и на выходе [из него], не должна меняться, должно быть социальное дистанцирование. На этом этапе нашей жизни это обязательное условие», – уточнила глава ведомства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которого размещен на «Вести.ru».

Попова отметила, что аэропорт должен будет предоставлять столько автобусов до самолета, сколько потребуется для соблюдения безопасной дистанции. «Иначе он не выполнит свои обязательства перед пассажирами», – заявила она.

На прошлой неделе Роспотребнадзор подготовил рекомендации для восстановления пассажирских перевозок для гражданской авиации. Сообщалось, в частности, что на первом этапе пассажиров будут пускать на борт только в защитных масках и перчатках, которые будет запрещено снимать во время полета.

Ранее Росавиация также разработала правила для пассажиров самолетов и экипажа в рамках восстановления перевозок в гражданской авиации.

Авиакомпания «Аэрофлот» ввела обязательное ношение средств индивидуальной защиты на борту во время всего полета.

При этом исполнительный директор авиакомпании Qatar Airways Акбар аль-Баке заявил, что не видит смысла в соблюдении безопасной дистанции между пассажирами в самолетах во время вспышки коронавируса.