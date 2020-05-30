Зеленский озвучил свои доходы

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский вместе с членами своей семьи заработал свыше 1 млн долларов, следует из опубликованной декларации о доходах украинского лидера.

«Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28 млн 602 тыс. 468 гривен (1,06 млн долларов). Семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3,6 млн гривен (133,8 тыс. долларов», – сообщила пресс-служба украинского правительства, передает РИА «Новости».

С 2019 года Зеленский не занимался бизнесом, он получает зарплату в госуправлении делам. С мая по декабрь 2019 года сумма полученной зарплаты составила почти 7,8 тыс. долларов.

Также в прошлом году семья Зеленского получила средства в счет погашений облигаций внутреннего государственного займа (ОГВЗ) на сумму 189,5 тыс. долларов и осуществила расходы на закупку ОГВЗ в 193,3 тыс. долларов. Также президент задекларировал доход от проажи недвижимости в центре Киева на 164,4 тыс. долларов.

«Семья президента осуществила продажу корпоративных прав всех 12 украинских предприятий семье Сергея Шефира на сумму 246 тыс. 144 гривны (9,1 тыс. долларов). Владимир Зеленский весной 2019-го избавился от акций компании Green Family Ltd, а также всех четырех торговых марок, зарегистрированных в Российской Федерации. Также президент лишился корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited», – отметили в пресс-службе.

При этом Зеленский остался владельцем множества торговых марок, включая две с названием «Слуга народа».

Напомним, российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2019 год в установленные законом сроки.

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