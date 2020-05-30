Россиянка не дождалась скорую и родила ребенка на земле

В нижегородском городе Дзержинск женщина родила ребенка на улице у подъезда, не дождавшись скорой помощи, минздрав региона инициировал проверку, сообщили в областном правительстве.

Видеозапись с родившей на земле женщиной опубликовали в соцсетях. Очевидцы, снявшие ролик, в ходе съемки сообщили, что роженица вызвала «скорую», которая долго не приезжала, потому роды пришлось принять соседке на тротуаре у подъезда. Приехавшим врачам передали младенца, а мать перенесли в автомобиль.

«Министерство здравоохранения Нижегородской области организовало внутреннюю проверку по факту случившегося. По словам главного врача больницы скорой медицинской помощи Дзержинска Михаила Гуткина, скорая выехала сразу по вызову с соблюдением нормативного времени доезда – 20 минут. Вызов на скорую поступил 29 мая в 17.59, скорая прибыла по адресу в 18.15», – заявили в пресс-службе правительства региона, передает РИА «Новости».

Сотрудники «скорой», прибывшие на место, сообщили, что обнаружили женщину с родившимся ребенком. Она не состояла на учете, срок беременности она не знает, пояснил главврач БСМП Дзержинска.

После родов мать и малыша доставили в Дзержинский перинатальный центр. Главврач учреждения Надежда Рыжова пояснила, что роженица живет в другом городе, она не состояла на учете, и кроме ксерокопии паспорта, у нее нет других документов.

«Женщина и ребенок находятся в Дзержинском перинатальном центре в удовлетворительном состоянии, оказывается вся необходимая помощь», – сказала Рыжова.

Ранее в Подмосковье возле Дубровки новорожденного мальчика обнаружили между гаражами. По факту оставления в опасности возбуждено уголовное дело.