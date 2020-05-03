Ученые опровергли популярный миф об эпидемии чумы

Взгляд
3 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 22:39  |  vz.ru
Разделы

Коронавирус кардинально изменит отдых россиян

Куда поедут отдыхать россияне этим летомФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия создает уникальные условия для развития внутреннего туризма в России. Спрос на местные морские пляжи, отдых на Волге или Селигере ожидаемо подрастет. В то же время есть ряд факторов, которые могут нейтрализовать положительный эффект от большого отложенного спроса на отдых после снятия карантина. Стоит ли ждать скидок на отдых этим летом? Подробности...
Перейти а раздел…

Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
Перейти а раздел…

Кто и зачем тиражирует нелепые слухи о коронавирусе

Фейки о коронавирусе превращаются в современный фольклорФото: Frank May/Global Look Press
«Во время таких катастроф большое количество людей оказываются в состоянии, когда они понимают, что не могут контролировать свою жизнь. Они не знают, что произойдет в ближайшем будущем. Состояние полной неопределенности делает людей гораздо более восприимчивыми к конспирологическим теориям», – сказала газете ВЗГЛЯД социальный антрополог Анна Кирзюк. Она объяснила, почему Сеть наводняют самые немыслимые фальшивки, посвященные COVID-19. Подробности...
Перейти а раздел…

Украинцы потребовали компенсацию за разгром бандеровцев

Украинских нацистов все больше принято изображать героямиФото: State Archives Department of the Security Service of Ukraine/wikipedia.org
Польские украинцы потребовали от Варшавы компенсации за операцию «Висла», в рамках которой в стране было окончательно уничтожено бандеровское подполье. Что это была за операция, какую роль в ней сыграл СССР, зачем ее называют этнической чисткой и почему требование польских украинцев можно счесть хамским и справедливым одновременно? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

QR-коды – это вообще не про свободу

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Взвыли-то как, взвыли! Ограничили в передвижениях! Но неужели, дорогой друг, без лимита на цифровые коды ты бы так и мотался в метро, хватая вирусы и щедро делясь ими с окружающими? Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

Как Красная армия штурмовала Рейхстаг

Тимур Шерзад, журналист
75 лет назад, 2 мая 1945 года, наши предки овладели Рейхстагом. Взятие этого крупного и упорно обороняемого немцами здания попало на картины и в учебники, стало одним из самых узнаваемых символов Победы. Но почему Рейхстаг стал столь символичным? Как его брали? Чем пришлось за это заплатить? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Первомай – главный праздник эпохи коронавируса

Андрей Манчук, политолог
Этот кризис подталкивает вперед давно назревшие перемены. Уродливые социальные диспропорции современного мира, разделенного на кучку миллиардеров и миллиарды нуждающихся людей, слишком очевидны, чтобы их можно было по-прежнему игнорировать. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
    Перейти а раздел…

    Украинцы потребовали от Польши возврата земли

    Как создают вакцины от вирусов

    Таджики запретили русские имена

      Перейти а раздел…

      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
      Подробности...

      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
      Подробности...

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
          • С осуждением

          • С пониманием

          • Безразлично

          Как изменилось употребление вами алкоголя на самоизоляции?
          • Уменьшилось

          • Увеличилось

          • Не изменилось

          • Не употребляю алкоголь

          Пришло ли время в вашем регионе ослабить ограничительные меры из-за коронавируса?
          • Надо отменить полностью

          • Можно ослаблять постепенно

          • Оставить все как есть

          • Надо ужесточить меры

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Минздрав объявил о сохранении части ограничительных мер до появления вакцины
              Минздрав объявил о сохранении части ограничительных мер до появления вакциныВероятный трубоукладчик «Северного потока – 2» пришвартовался в КалининградеНазван главный способ выявления коронавируса в РоссииЗаслуженный врач России назвал способ разорвать цепочку заражений COVID-19
              Сроки окончания вспышки коронавируса в России скорректированыОтоларинголог описал самые ранние симптомы коронавирусаВ США испугались большой черной ракеты на МиГ-31 с «хищными микроспутниками»Французские СМИ заявили о конце мирового лидерства США
              Вирусолог нашел причину роста выявленных случаев заражения COVID-19Врачи выяснили новую причину высокой смертности от коронавирусаЖителей Украины возмутил российский лукДоктор Мясников напомнил об опасности другого вируса

              Главная тема


              Коронавирус кардинально изменит отдых россиян

              «недели для перестроения»


              Главврач Коммунарки объяснил уникальность вспышки коронавируса в России

              «тайные замыслы»


              Россия резко ответила на претензии Украины касательно трагедии в Одессе

              синтез SARS


              Онищенко рассказал о создании коронавируса пять лет назад

              Видео

              битва с женщиной


              Захарова назвала Навального «конченым трусом»

              «боевой химик СССР»


              Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус

              Главред «Эха Москвы»


              Домогательства Венедиктова открывают «новую эру»

              поле расчищено


              Раскрыта возможная подоплека отставки дочери Назарбаева

              Назревшие перемены


              Андрей Манчук: Первомай – главный праздник эпохи коронавируса

              протодиакон Андрей Кураев


              Максим Соколов: Бесноватость там так и перла наружу

              Око за око


              Геворг Мирзаян: Как заставить британский суд уважать суверенитет России

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?

              Ученые опровергли популярный миф об эпидемии чумы

              3 мая 2020, 21:42

              Текст: Александра Юдина

              Версия для печати

              Ученые-исследователи из Университета Мэриленда пришли к выводу, что пандемия была не настолько смертоносной, как принято считать, после создания модели распространения чумы в Византийской империи.

              Специалисты Лорен Уайт и Ли Мордечай разработали несколько математических моделей распространения Юстиниановой чумы в Средиземноморском регионе. Так, согласно результатам, распространение чумы не могло быть равномерным: на процесс должны были повлиять различия в климате и плотности населения. Это в значительной степени опровергло «максималистскую версию», согласно которой урон Юстиниановой чумы распределился равномерно по Средиземноморью, передает РИА «Новости», ссылаясь на публикацию исследования в журнале PLOS One.

              Пандемия не очень хорошо документирована, поэтому историки приводят разные оценки ее масштабов. Принято считать, что чума равномерно распределилась по Средиземноморью и вызвала в разных ее частях одинаково разрушительные последствия. Так, в ряде документов говорится, что в столице Византии Константинополе погибло более половины населения города – около 300 тыс. человек при численности населения в 500 тысяч.

              Уточняется, что при создании модели исследователи на современных эпидемиологических данных пытались описать разные пути передачи инфекции. Таким образом выяснилось, что ни одна из моделей не воспроизвела ту динамику пандемии, которую описывали ее современники.

              Напомним, шотландские ученые развенчали давний миф о вероятности заражения людей зоонозным вирусом, учитывая специфические признаки конкретного животного.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............