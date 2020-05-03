Ученые опровергли популярный миф об эпидемии чумы

Ученые-исследователи из Университета Мэриленда пришли к выводу, что пандемия была не настолько смертоносной, как принято считать, после создания модели распространения чумы в Византийской империи.

Специалисты Лорен Уайт и Ли Мордечай разработали несколько математических моделей распространения Юстиниановой чумы в Средиземноморском регионе. Так, согласно результатам, распространение чумы не могло быть равномерным: на процесс должны были повлиять различия в климате и плотности населения. Это в значительной степени опровергло «максималистскую версию», согласно которой урон Юстиниановой чумы распределился равномерно по Средиземноморью, передает РИА «Новости», ссылаясь на публикацию исследования в журнале PLOS One.

Пандемия не очень хорошо документирована, поэтому историки приводят разные оценки ее масштабов. Принято считать, что чума равномерно распределилась по Средиземноморью и вызвала в разных ее частях одинаково разрушительные последствия. Так, в ряде документов говорится, что в столице Византии Константинополе погибло более половины населения города – около 300 тыс. человек при численности населения в 500 тысяч.

Уточняется, что при создании модели исследователи на современных эпидемиологических данных пытались описать разные пути передачи инфекции. Таким образом выяснилось, что ни одна из моделей не воспроизвела ту динамику пандемии, которую описывали ее современники.

Напомним, шотландские ученые развенчали давний миф о вероятности заражения людей зоонозным вирусом, учитывая специфические признаки конкретного животного.