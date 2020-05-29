Выплаты на детей 1 июня получат 10 млн семей

В России 10 млн семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.

«Согласно результатам рассмотрения заявлений о единовременной выплате на детей от 3 до 16 лет 10 млн семей получат эту меру поддержки 1 июня. Средства будут выплачены на 15 млн детей», – цитирует заявление ПФР РИА «Новости».

Отмечается, что первый выплаты в размере 10 тыс. рублей получат родители, подавшие заявление до 22 мая включительно. Согласно постановлению правительства, заявление на единовременную выплату рассматривается в течение пяти рабочих дней, средства поступают в течение трех рабочих дней. Эти сроки действуют в том числе и в отношении заявлений, поданных в выходные дни.

Если же заявление подано с 23 мая (суббота) по 25 мая (понедельник), оно рассматривается до 29 мая, а средства перечисляются до 2 июня. В ПФР подчеркнули, что срок в восемь дней является предельным и в отдельных случаях может быть уменьшен.

В фонде уточнили, что большинство семей обратились за выплатой через портал госуслуг, где доступен статус заявления в электронном кабинете. При подаче заявления лично в ПФР уточнить этап его рассмотрения можно по телефону клиентской службы, в которую обращался родитель.

В случае отказа заявитель получает соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после рассмотрения заявления. В фонде отметили, что такое решение, в частности, может быть вынесено, если родители живут за пределами России или являются гражданами другой страны.

Президент России Владимир Путин заявлял, что выплата по 10 тыс. рублей на ребенка коснется порядка 22 млн детей, со взрослыми мера коснется более чем 50 млн человек.

Минфин перечислил в Пенсионный фонд для единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет и на детей до 3 лет 222,1 млрд рублей.

Ранее, Госдума приняла закон, который увеличивает с 1 июня размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.